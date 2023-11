Piotr Parzyszek: 'Ik ben bijna weer de oude spits'

VOETBAL - 'Dat moeten drie punten zijn'. Die opmerking hoort Piotr Parzyszek te vaak als er wordt gesproken over een ontmoeting tegen een beloftenploeg. Zo ook in aanloop naar het duel van vanavond op De Oude Meerdijk tegen Jong PSV. "Maar dat slaat helemaal nergens op", aldus de Poolse spits die vrijdag in Helmond zijn vijfde treffer van het seizoen maakte.

"Die spelers zitten niet voor niets bij PSV, Ajax of AZ en kijk eens naar afgelopen vrijdag bij Jong FC Utrecht - De Graafschap. Dat wordt gewoon 2-0. Van onderschatting kan dus simpelweg geen sprake zijn. Vertrouwen hebben in eigen kunnen is iets heel anders. En dat vertrouwen is er zeker. We zijn op de goede weg en zeker in de laatste wedstrijden, tegen FC Den Bosch en Helmond Sport, hebben we laten zien hoe goed we kunnen voetballen. Het enige wat we ons mogen verwijten is dat we te weinig kansen benutten."

'Hoopte dat de jongens zouden overleven'

Daardoor werd het duel in De Braak afgelopen vrijdag ook ineens een echte wedstrijd. Meer dan een uur had Emmen niets te vrezen van Helmond Sport, maar na de tweede gele (en dus rode) kaart voor Julius Dirksen en de benutte strafschop werd het toch nog billenknijpen. Dat deed Parzyszek overigens op de bank. "Ja, mijn wedstrijd duurde ongeveer zeventig minuten. Maar dat weet je als je met tien man komt te spelen. Ik hoopte alleen maar dat de jongens zouden overleven en gelukkig is dat gebeurd."

'Wij moeten naar onszelf kijken'

Door die 1-2 zege staat Emmen derde in de Keuken Kampioen Divisie, op drie punten van de nummer twee: Roda JC. Die ploeg won gisteren, door een treffer in blessuretijd, met 1-0 van buurman MVV. "Ach ja, dat was jammer, al moeten wij vooral naar onszelf kijken. Ik ben ervan overtuigd dat als we deze lijn doortrekken het een heel mooi seizoen wordt. Dan hoeven wij echt niet naar Roda JC of wie dan ook te kijken."

'Ik ben bijna weer de oude'