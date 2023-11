Rui Mendes schiet FC Emmen langs Jong PSV

VOETBAL - FC Emmen speelde misschien niet de beste wedstrijd van het seizoen, maar wist wel te winnen. Jong PSV werd in eigen huis met miniem verschil verslagen: 1-0. Matchwinner werd Rui Mendes, die kort na rust zijn tweede treffer van het seizoen maakte.

Door de zege staat Emmen (samen met Roda JC) gedeeld tweede in de Keuken Kampioen Divisie, met 32 punten uit 16 duels. Koploper is Willem II, met 35 uit 16.

Basisplaats Vos

FC Emmen startte tegen de talenten van PSV met Dennis Vos als centrumverdediger. De voormalig PSV'er nam de plek in van Julius Dirksen, die na zijn twee gele kaarten van afgelopen vrijdag geschorst was. Voor de rest tornde Fred Grim logischerwijs niet aan zijn basisformatie die bij Helmond Sport lange tijd zeer overtuigend speelde en uiteindelijk met tien man nog even - met succes - in de overlevingsstand moest. Lorenzo Burnet, die afgelopen vrijdag moest laten schieten wegens ziekte, was er wel weer bij, maar startte op de bank.

Moeizame eerste helft

De thuisploeg speelde een moeizame eerste helft op de gure Oude Meerdijk, waar de gevoelstemperatuur ver onder het vriespunt lag. Ook van het spel werd het publiek nauwelijks warm, al kwamen er wel kansen op goals.

Piotr Parzyszek kreeg halverwege de eerste helft de grootste voor de thuisclub, maar de spits pakte het cadeautje van Peizenaar Tygo Land (die de bal dramatisch terugspeelde op zijn doelman) niet uit. Aan de andere kant kregen Emmanuel van de Blaak en Iggy Houben kansen, maar de eerste zag zijn inzet uitstekend gekeerd worden door Jan Hoekstra en de tweede schoot hard naast.

Mendes

Met Joey Konings en Jorrit Smeets voor Piotr Parzyszek en Lucas Bernadou begon FC Emmen ijzersterk aan de tweede helft en binnen twee minuten was het al raak. Desley Ubbink gaf een heerlijk steekballetje op Rui Mendes en de Portugees rondde uitstekend af: 1-0.

PSV blijft in de wedstrijd

De Drentse ploeg wilde daarna het duel snel op slot gooien en via Mike te Wierik, uit een corner van Ubbink, was daar dichtbij en kort daarna - weer na een assist van Ubbink - kopte Michaël Heylen voorlangs. De 2-0 bleef uit en daardoor bleef de formatie uit Eindhoven in de wedstrijd.

Het was met name aan Jevon Simons en Mohamed Nassoh te danken dat Jong PSV niet op gelijke hoogte kwam, al redde Hoekstra ook nog een keer knap. PSV bleef het voetballend proberen en Emmen hield uiteindelijk toch wel vrij eenvoudig stand. In de absolute slotfase had Konings de 2-0 nog op zijn schoen, maar op aangeven van een andere invaller (Ben Scholte, die Ahmed El Messaoudi had afgelost) schoot de aanvaller te getelefoneerd en kon Schiks redden.