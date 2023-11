Rui Mendes: 'Deze goal kon ik goed gebruiken'

Het was voor de Portugese aanvaller zijn tweede goal van het seizoen. "Dit doelpunt kon ik heel goed gebruiken. Absoluut. Mijn laatste goal was twee maanden geleden. Het was een geweldige assist van Desley. Op trainingen weet hij me al regelmatig te vinden en nu gelukkig ook een keer in een wedstrijd. Ook voor hem is dit heel belangrijk. Dit geeft ons vertrouwen."

Lastig

Het was een van de spaarzame hoogtepunten in de wedstrijd. "Het was inderdaad niet goed van onze kant. Het is maar weer eens gebleken dat het lastig voetballen is tegen een belofenteam met veel frisse en fitte spelers. Als Piotr (Parzyszek, red.) die grote kans had gemaakt was het wellicht wat gemakkelijker gegaan, maar helaas stuitte hij op de keeper."