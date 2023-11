Assistkoning Desley Ubbink is 'eindelijk' weer bepalend

VOETBAL - Het ging de laatste weken wat minder met Desley Ubbink, maar afgelopen vrijdag tegen Helmond Sport toonde de nummer 10 van FC Emmen alweer wat meer zijn kwaliteiten. Vanavond was hij de man van de assist op de enige goal van de avond. "Mooi dat die bal door de benen van de verdediger ging en Rui Mendes uitstekend afrondde."

Met vijf assists is Ubbink dé aangever van FC Emmen tot nu toe en van alle KKD-spelers heeft alleen Cambuur-speler Michael Breij meer assists (6) achter zijn naam staan. Dat aantal had Ubbink vanavond kunnen overstijgen als Mike te Wierik en Michaël Heylen de gave voorzetten van de Brabander hadden gepromoveerd tot treffers. "Maar bijna-assists tellen niet. Maar die ene, op de winnende, is fijn. Dat gevoel neem ik mee richting komende vrijdag."