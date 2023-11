Loting 1/16e finales noordelijke districtsbeker: één Drentse ontmoeting

VOETBAL - In Heerenveen werd gisteravond de loting verricht voor de 1/16e finales in de strijd om de noordelijke districtsbeker, met in de pot negen Drentse clubs: DZOH, Dalen, Germanicus, Rolder Boys, De Weide, SVBO, Vitesse'63, FC Meppel en Peize.

De enige Drentse ontmoeting die uit de koker kwam is die tussen eersteklasser SVBO en zaterdagderdeklasser De Weide. Rolder Boys, de nummer 2 in de 2e klasse I, lootte pittig met een thuisduel tegen een topper uit de 1e klasse I: Flevo Boys.

Derdeklasser Peize, dat in de vorige ronden ACV 2 en eersteklasser GVAV-Rapiditas uitschakelde, neemt het op eigen veld op tegen Jubbega en dat is de club van trainer Joop Gall. De bekerwinnaar van vorig seizoen, d'Olde Veste'54 (dat in de vorige ronde Achilles 1894 met 9-0 verpulverde), is vrijgeloot.