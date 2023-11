Fred Grim: 'Je moet elke week beter willen spelen, maar dat heb ik niet gezien'

VOETBAL - FC Emmen-trainer Fred Grim was in de rust van het duel tegen Jong PSV even 'angry Fred', aldus matchwinner Rui Mendes. De oefenmeester liet na de goede afloop (1-0 winst) wel weer een glimlach zien, maar was nog steeds uiterst kritisch. "Met name voor rust was het echt heel slecht."

"We waren matig aan de bal, hadden geen tempo in ons spel en speelden veel te vaak naar de verkeerde kleur", vatte Grim de eerste helft samen. "Je moet elke wedstrijd beter willen spelen dan de vorige, maar dat heb ik niet gezien."

'Piotr zat niet goed in de wedstrijd. Dat kan een keer gebeuren'

De oefenmeester wisselde in de rust Piotr Parzyszek en Lucas Bernadou. "Als het echt niet draait dan moet ik ingrijpen, zeker als ik wekelijks bij de groep neerleg dat we niet elf goede spelers hebben maar een goede selectie. Piotr zat niet goed in de wedstrijd. Dat kan een keer gebeuren en over Lucas was ik niet eens zo ontevreden, alleen wilde ik op het middenveld met Smeets wat meer agressie in de ploeg brengen."