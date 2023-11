'Mijn vrienden en de bierprijs maakten de keuze voor Witteveense Boys '87 makkelijk'

Host Stijn Steenhuis gaat deze week in op de actualiteit en licht opvallende ballenvangers van dit weekend uit. Zo was - net als vorige week overigens - in Onze Club te zien dat een speler het doel moest verdedigen na een rode kaart voor een keeper. Damy Sinot van NWVV werkte zich zaterdagmiddag bij SC Angelslo op het scoreformulier.

Sidekick en Valthermond-verdediger Tom Meijers speelde dit weekend tegen vv Annen. Het was waterkoud en het spel, noch de douches in de kleedkamer van de Anneroelen konden hem verwarmen. Dat veranderde pas toen hij de nostalgische kantine betrad. "Ik was weer even tien."

