Merel Freriks na zware knieoperatie: 'Ik denk niet dat ik de Spelen haal'

HANDBAL - Een dikke domper voor international Merel Freriks uit Emmen. Terwijl de vrouwen van Oranje gisteren hun eerste wedstrijd op het WK van Argentinië wonnen, ging zij onder het mes voor een zware kruisbandblessure.

Bijna twee weken geleden ging het tijdens de Champions Leaguewedstrijd tussen haar club Brest Bretagne en Buducnost uit Montenegro gruwelijk mis voor de 25-jarige cirkelspeelster.

"Ik deed niets bijzonders, iets dat ik wel een paar keer per dag doe. Ik rende een break out zonder contact en ik landde verkeerd. Toen wist ik wel gelijk dat het niet goed was", herinnert Freriks zich. "De diagnose is een kapotte kruisband en meniscus."

'Jammer dat ik traject naar de Spelen mis'

Voor het herstel staat normaalgesproken negen tot twaalf maanden. En dus lijken ook de Spelen van volgend jaar juli in Parijs aan haar neus voorbij te gaan.

"Ik ga er nu niet vanuit, want als ik daar wel naartoe zou werken en het lukt niet is dat natuurlijk een teleurstelling. Bovendien moeten we ons nog plaatsen en het is natuurlijk heel jammer dat ik dat hele traject naar de Spelen er niet bij kan zijn. Maar verder wil ik niet zover naar voren kijken."

'Lastig om over volgend seizoen na te denken'

Waar ze wel over na moet denken is haar toekomst bij de club. Want na twee jaar loopt haar contract bij de Franse Champions Leagueclub Brest eind van dit seizoen af.