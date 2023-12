Hoefsmid Olivier Smink: 'Ik vind het zelf vreselijk als ze aan m'n voeten zitten'

"Ik vond het zo fascinerend om te zien wat die man allemaal wel kon en ik totaal niet. Ik dacht: dat wil ik eerst onder de knie hebben voordat ik hier wegga. Voor ik het wist was ik een jaar aan het stage lopen en toen dacht ik: dit is het helemaal", blikt Smink enthousiast terug.

'Dan gaan we sparren en komen we er meestal wel uit'

We volgen Smink tijdens zijn werkzaamheden bij de stal van Wendy Maertens uit Makkinga. Ze heeft zo'n zeventien paarden op stal van verschillende eigenaren. Sommige paarden zijn er om te revalideren, anderen zijn in training voor de verkoop.

"Olivier kijkt naar het paard in beweging en naar hoe de voeten groeien en ik voel met rijden wat ik tegenkom. Dat overleggen we dan over en vervolgens komen we er meestal wel uit", zegt Maertens.