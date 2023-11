Sudosa-Desto doet zichzelf tekort in uitwedstrijd bij VC Sneek

VOLLEYBAL - Sudosa-Desto uit Assen heeft in de Eredivisie met 3-1 verloren bij VC Sneek. De Assenaren kregen verschillende mogelijkheden om op 2-2 in sets te komen en een resultaat aan de ontmoeting over te houden, maar zagen Sneek toch nog langszij komen (25-22, 25-20, 16-25 en 27-25).

De nummer 3 van de Eredivisie leek aanvankelijk geen lastige avond te krijgen tegen Sudosa-Desto. Het machtsverschil was niet groot, maar de eerste twee sets gingen met 25-22 en 25-20 naar de Friezen.

In de derde set waren de rollen volledig omgedraaid en was het de ploeg van trainer Mark Afman die de touwtjes in handen nam. Sudosa-Desto won deze set eenvoudig met 16-25.

Spanning

En ook in de vierde set ging het Sudosa-Desto voor de wind. Sneek was slordig en de dames uit Assen waren koelbloedig in de afwerking. Met name Paula Boonstra (17), Kirsten Wessels (15) en Lynn van Mill (12) maakten de punten voor de uitploeg.

Bij een 21-24 stand leek Sudosa een beslissende set te forceren, maar er kwam spanning in de ploeg van Afman. Door onder meer twee onzekere momenten van Wessels werden de setpunten gemist en was het VC Sneek dat op het tweede wedstrijdpunt toe wist te slaan.