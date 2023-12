Kickbokslegende Sem Schilt wordt bestuurslid nieuwe Nederlandse Vechtsportbond

VECHTSPORT - Sem Schilt (50) uit Zuidlaren wordt bestuurslid van de Nederlandse Vechtsportbond (NVB) die vanaf 1 januari actief zal zijn. In de bond worden kickboksen, Muay Thai en de Mixed Martial Arts (MMA) verenigd. Vertrekkend SP-Kamerlid Peter Kwint wordt de voorzitter.

Vechtsport structureel inzetten op scholen

Schilt deed zelf aan kickboksen en MMA, won vier keer de wereldtitel K-1 en sloot z'n carrière in 2012 af met de winst in de Glory Heavyweight Grand Slam. Hij vindt dat vechtsport ook structureel op scholen ingezet zou moeten worden.

"Ik bedoel dan vechtsport als basis voor je persoonlijke ontwikkeling. Het gaat dan ook over mentale weerbaarheid. Ik heb zelf scholenprojecten gedaan van een paar weken, maar wat mij betreft wordt het een vast onderdeel van het lesprogramma in groep acht en de lagere klassen van het voortgezet onderwijs."

Naast z'n nieuwe rol als bestuurder is Schilt nog altijd actief op z'n eigen Fight Academy in Zuidlaren en geeft hij veel clinics in het buitenland.