Hoekstra hield al zeven keer de nul: 'Door ritme groeit het vertrouwen en de vorm'

VOETBAL - Hij werd verkozen tot man of the match afgelopen maandag. Op zich mooi natuurlijk, maar FC Emmen-doelman Jan Hoekstra had het liever anders gezien. Een fijne, overtuigende zege bijvoorbeeld, maar zoals wel vaker dit seizoen won de Drentse club met een minimale marge en bleef de wedstrijd tegen Jong PSV (1-0) tot de laatste seconde spannend.

Aan de andere kant bleek Emmen in defensief opzicht, ook niet voor het eerst dit seizoen, zeer stabiel. Voor de zevende keer in zestien wedstrijden hield Hoekstra zijn doel schoon. Daarmee is de Drent lijstaanvoerder in de Keuken Kampioen Divisie. "Dat is een leuke statistiek en voor mij persoonlijk natuurlijk erg prettig." Hoekstra heeft twee logische verklaringen voor die prestatie. "Het heeft te maken met de vorm van mezelf, maar ook de kracht van de mannen die voor me staan."

Zijn eigen vorm, na een wat wisselvallige start van het seizoen, kan volgens Hoekstra niet los worden gezien van zijn huidige status. "Ik heb twee jaar niet gespeeld. Nu speel ik alles, heb ik ritme, vertrouwen en groeit mijn vorm."

Ploegen in vorm

Vanmiddag reist Hoekstra dan ook vol goede moed richting Tilburg voor de absolute kraker in de zestiende speelronde van de Keuken Kampioen Divisie. Willem II is met 35 punten uit 16 duels koploper en Emmen staat gedeeld tweede met 32 uit 16. Bij winst is de Drentse club dus medekoploper. "Het wordt een pittig avondje. Zij hebben een goede ploeg met veel ervaring, maar dat hebben wij ook."