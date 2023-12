FC Emmen gaat voor clubrecord in Tilburg

VOETBAL - FC Emmen kan vanavond in de absolute topper in de Keuken Kampioen Divisie, bij Willem II, een bijna dertig jaar oud record evenaren. In het seizoen 1995/1996 bleef de Drentse club namelijk negen uitduels op rij ongeslagen. De teller dit seizoen staat op acht ongeslagen uitwedstrijden op rij.

In het seizoen 1995/1996 was Azing Griever de trainer, werd Michel van Oostrum topscorer van de eerste divisie en eindigde Emmen als tweede achter kampioen AZ. De ongeslagen reeks uitduels begon op 23 september bij RBC, een week na de 3-1 nederlaag aan de Langeleegte tegen BV Veendam. Bij RBC werd met 1-2 gewonnen en daarna ging de ongeslagen route langs PEC Zwolle (1-1), MVV (1-1), Telstar (0-0), FC Den Bosch (0-0), AZ (1-2), Heracles (1-3), Helmond Sport (0-2) en FC Eindhoven (3-6).

Op 24 februari stokte de sterkste uitserie uit de historie. In Venlo bleek VVV te sterk. Door een treffer, van notabene Drent Gerald Sibon, werd het 1-0. Emmen verloor in dat seizoen overigens maar drie keer in 34 duels en in de nacompetitie - in een poule met Veendam, Cambuur en NEC - bleek de laatste club de sterkste en bleef zo in de eredivisie.

