Spelers zeggen vertrouwen op: René Wollerich ontslagen bij Achilles 1894

VOETBAL - René Wollerich is de laan uitgestuurd bij Achilles 1894. De 58-jarige Groninger moet vertrekken vanwege de teleurstellende resultaten. De Asser club staat 11e in de zaterdag 2e klasse J en zal alle zeilen moeten bijzetten om weg te blijven uit de degradatiezone.

Eerste klus in Drenthe

Voor Wollerich, die al meer dan 25 jaar fulltime in het voetbal werkzaam is, was Achilles 1894 zijn eerste uitdaging buiten de provincie Groningen. De oud-trainer van onder andere Appingedam, Bedum, CVVB, Omlandia en HS'88 kwam vorig seizoen over van Helpman, waar hij nu nog actief is als Hoofd Opleidingen. Ook is hij eigenaar van de voetbalschool Meerstad, verricht hij werkzaamheden als scout voor Ajax en werkt hij voor de KNVB.