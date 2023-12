Mislukte aanval FC Emmen op koppositie: 3-0 verlies in topper bij Willem II

VOETBAL - FC Emmen is er niet in geslaagd om gedeeld koploper te worden in de Keuken Kampioen Divisie. De Drentse ploeg gaf de goals weg in de topper bij Willem II: 3-0.

Door die nederlaag kijkt Emmen nu tegen een achterstand aan van 6 punten op de Tilburgers, die bovendien profiteerden van de misstappen van Roda JC en ADO Den Haag. Ook die twee achtervolgers verloren (van respectievelijk FC Dordrecht en Helmond Sport).

Fred Grim had in het Koning Willem II Stadion een basisplaats ingeruimd voor Jorrit Smeets. De middenvelder nam de plek in van Lucas Bernadou en achterin keerde Julius Dirksen weer terug na zijn wedstrijd schorsing (die hij vorige week vrijdag opliep bij Helmond Sport). Verder startte de Amsterdamse oefenmeester, die voor even terug was bij de club waar hij anderhalf jaar geleden werd ontslagen, met dezelfde namen als de laatste weken.

Slippertje Hoekstra

De Drentse ploeg startte prima in Tilburg en greep - toch wel verrassend - het initiatief. Dat initiatief leverde onder andere twee corners op, maar geen echte kans. Die kwam er plotseling wel aan de andere kant. Een simpele vrije bal werd zomaar losgelaten door Jan Hoekstra, maar de Drentse doelman had geluk dat Raffael Behounek het cadeautje niet uitpakte en naast schoot.

Parzyszek twee keer dichtbij

Na een sterk begin van Emmen kwam de thuisploeg beter in de wedstrijd, maar kregen de gasten de beste kansen. Tot twee keer toe was Piotr Parzyszek het eindstation, maar de Poolse spits kopte zijn eerste kans net naast en zijn tweede schoot hij snoeihard op de lat. Aan de andere kant was Ringo Meerveld dreigend, maar de middenvelder schoof de bal tergend langzaam in de handen van Hoekstra.

Hilterman scoort

De tweede helft was koud begonnen toen de thuisclub wel heel gemakkelijk op voorsprong kwam. Een voorzet van Nick Doodeman, na een afgeslagen corner, mocht volledig ongehinderd binnen worden gekopt door oud-Emmen-spits Jeredy Hilterman.

Wissel gooit duel op slot

Emmen was even van slag, maar kreeg naarmate de tweede helft vorderde wel weer de grip terug. De blauwhemden drongen de Tilburgers terug op eigen helft, maar wisten maar niet gevaarlijk te worden. Na het uitvallen van Smeets en de komst van Lucas Bernadou probeerde Grim met twee verse aanvallers het duel nog om te draaien. Maar dit sorteerde totaal geen effect. Joey Konings en Ben Scholte (die Parzyszek en El Messaoudi aflosten) kwamen niet in het stuk voor.