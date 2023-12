Voetbalsters Oranje verliezen op Wembley, maar houden koppositie vast

VOETBAL - De voetbalsters van Oranje, met Sherida Spitse uit Emmen als captain, hebben op Wembley een zege uit handen gegeven. Bij rust stond de ploeg van bondscoach Andries Jonker met 2-0 voor dankzij treffers van Lineth Beerensteyn. Met treffers in de 59e en 61e minuut kwam Engeland terug. In de blessuretijd besliste Ella Toone het duel: 3-2.

Vicewereldkampioen Engeland hield de ploeg van Andries Jonker op Wembley in de openingsfase op de eigen helft. Dat leidde in de 11e minuut tot een gevaarlijk schot van aanvalster Lauren James, waar keepster Daphne van Domselaar nog net haar vingertoppen achter kreeg.

Beerensteyn trefzeker

Meteen daarna kreeg spits Lineth Beerensteyn een diepe bal van Victoria Pelova. Via de kluts kreeg Beerensteyn (27) een goede schietkans, die ze koelbloedig benutte. Oranje nam vervolgens het initiatief over op Wembley. Bij de spaarzame dreigende momenten voor Engeland veerde het publiek direct op. Na een bal op de lat van Jill Roord werd het 10 minuten voor rust alsnog 2-0. Keepster Mary Earps, uitgeroepen tot beste Britse voetbalster van het jaar, ging in de fout bij een zacht laag schot van Beerensteyn.

In de rust bracht Sarina Wiegman aanvalster Beth Mead in om iets te forceren. De net van een kruisbandblessure herstelde sterspeelster bracht nieuwe energie. Het opgeleefde Engeland maakte na een uur spelen de aansluitingstreffer via een kopbal van de helemaal vrijstaande Georgia Stanway.

Engeland draait duel om

De orkaan van geluid was nog niet helemaal verstomd toen Lauren Hemp al gelijkmaakte. Haar schot van de rand van het strafschopgebied belandde via de binnenkant van de paal in het doel. Engeland bleef oppermachtig en dat leidde in de blessuretijd tot de niet geheel onverdiende winnende treffer.

De van blessureleed herstelde Vivianne Miedema bleef het hele duel op de bank. De Hoogeveense spits keerde onlangs na langdurig blessureleed terug in Oranje.

Oranje blijft op doelsaldo eerste

Met de zege greep Engeland de laatste kans om zicht te houden op de Olympische Spelen. De ploeg van Wiegman heeft nu net als Oranje 9 punten, alleen het doelsaldo is vooralsnog in het voordeel van de ploeg van Jonker.