Parzyszek: 'De nederlaag was niet onverdiend, maar het was wel heel onnodig'

VOETBAL - Hij had de 0-1 op z'n hoofd en z'n schoen, maar scoorde niet. Het bleken dure missers van Piotr Parzyszek, want na rust bleek Willem II een stuk effectiever.

Met name de tweede kans, halverwege de eerste helft, had de 0-1 moeten zijn. Dat besefte Poolse spits zelf ook. "Maar ik deed eigenlijk niets verkeerd. Die voorzet van Mike te Wierik werd onderweg nog aangeraakt door Jari Vlak, waardoor ik de bal een beetje achter me kreeg. Toch raakte ik 'm goed. Helaas knalde ie tegen de lat."

'Ik vond die man goed fluiten, maar bij die tweede goal zat hij helemaal mis

'Toch vond ik dat wij in tweede gedeelte van de eerste helft dicteerden en Willem II vrij machteloos was. Die lijn wilden we doortrekken in de eerste helft, maar bij een afgeslagen corner gaat het mis. Zo'n jongen mag inderdaad niet zo vrij staan, maar dat is voetbal. Die dingen gebeuren. En aan de tweede goal gaat gewoon een overtreding vooraf. Ik vond die man goed fluiten verder, maar daar zat ie echt mis. Toen was het 2-0 en was het duel gespeeld."