Programma zondag- en weekendvoetbal

VOETBAL - Er staat weer een volledige competitieronde voor de amateurvoetballers op het programma, tenzij Koning Winter roet in het eten gaat gooien. Bekijk hier tegen welke ploeg je favoriete club vandaag in actie komt.

Onze Club

De camera's van Onze Club staan vanmiddag bij twee wedstrijden. In de 1e klasse I ontvangt Alcides, de nummer elf van de ranglijst, FC Burgum. Die club staat tiende, heeft één punt meer dan de ploeg uit Meppel, maar ook een wedstrijd meer gespeeld. Beide ploegen hebben een overwinning nodig om afstand te nemen van de degradatieplaatsen

De tweede camera staat vanmiddag in Nieuw-Weerdinge, voor de derby tussen Titan en Weerdinge in de 3e klasse B. Het verschil tussen beide ploegen bedraagt slechts twee punten in het voordeel van Titan.