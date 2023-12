Te Wierik: 'We letten gewoon niet op bij die 1-0'

"Er was eigenlijk helemaal niets aan de hand. In de eerste helft was de kansenverhouding denk ik 2-1 voor ons, maar kort na rust letten we gewoon niet op. Na een afgeslagen corner moet je gewoon je man oppakken. Wij deden dat niet goed en Hilterman kan volledig vrij inkoppen. Daarna kantelt de wedstrijd en worden we nauwelijks nog dreigend, al kreeg Piotr nog een prima kans op aangeven van Rui. Dan valt een kwartier voor tijd de 2-0, na een - in mijn ogen - overtreding op Desley, al koppen we de bal vervolgens zelf zomaar in de voeten van Bokila. Vervolgens wilden we nog alles of niets spelen, maar op dat moment valt de 3-0."