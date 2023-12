FC Emmen assistent-trainer Van Breugel: 'We hebben te weinig lef getoond'

Volgens de Brabander kreeg Emmen desalniettemin de grootste kans om op voorsprong te komen en gaf de Drentse ploeg na rust een cadeautje weg bij de 1-0. "En in zo'n wedstrijd op voorsprong komen of juist op achterstand maakt een enorm verschil."

"Daarna probeerden we met wissels iets te forceren, maar ook dat sorteerde geen effect. We slaagden er maar niet in om ons niveau te halen. Ook vandaag was het mogelijk om de bal snel te laten gaan en de tegenstander onze wil op te leggen door lef te tonen aan de bal, maar dat lef hebben we normaliter meer dan we vandaag hebben laten zien."