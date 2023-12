DZOH in slotfase naar winst tegen hekkensluiter Hoogezand

Daar zag het dus lang niet naar uit, want halverwege de eerste helft keek de ploeg van trainer Karlo Meppelink tegen een 0-2 achterstand aan door treffers van Joran van Zwol en Heine Uuldriks. Toen Daniel Sanafikhah op slag van rust de marge verkleinde gloorde er weer hoop voor DZOH en dat was niet onterecht. Na een klein uur spelen was Navid Poyan verantwoordelijk voor de gelijkmaker en werd Jansen in de 90e minuut dus de gevierde man.

"In de beginfase stonden we te slapen, maar na de 2-0 achterstand werden we goed wakker en kwamen we sterk terug. De winnende viel pas laat, maar kansen om het duel eerder te beslissen kregen we wel degelijk in de tweede helft. Na twee moeizame wedstrijden is deze overwinning goed voor de moraal."