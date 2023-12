Hoogeveen in de pan gehakt door Staphorst

VOETBAL - Voor de KNVB Beker leverde Hoogeveen eind september een knappe prestatie door Staphorst met 3-0 te verslaan. Vanmiddag waren de rollen in Staphorst compleet omgedraaid en wist de thuisploeg het degradatieduel in de Derde Divisie A met maar liefst 5-1 te winnen.

Een fractie later verdubbelde Boye Keizer de voorsprong en nadat Dirk Muis een kwartier na rust de 3-0 maakte, was het duel al beslist. Toen Aleks Jankovic niet veel later de 4-0 maakte deed Hoogeveen via Jeroen Kamphuis nog wel iets terug, maar de achterstand was toen al onoverbrugbaar. Good-old Martijn Brakke zorgde voor het slotakkoord.