FC Meppel wint topper van Vitesse'63

Door de overwinning blijft FC Meppel koploper en heeft na 10 duels nu 25 punten. Een punt meer dan Be Quick '28, dat tweede staat. Vitesse'63 doet even een pas op de plaats en staat nu zesde met 14 punten, maar met twee wedstrijden minder gespeeld.

Effectief

In een koude eerste helft, de wedstrijd werd op het kunstgrasveld in Koekange gespeeld, sprong FC Meppel in de eerste helft effectief met de kansen om. De eerste twee kansen waren direct raak. In de veertiende minuut opende Mick van Laere de score. De linkerspits schoot de bal diagonaal binnen (0-1).