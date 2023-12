Slappe start nekt ACV tegen AFC: 0-2

VOETBAL - Na drie zeges op rij ging ACV vanmiddag weer eens onderuit. Op eigen veld bleek AFC met 0-2 te sterk. De zege voor de Amsterdammers was ook verdiend, maar de twee cadeautjes speelden de ploeg van trainer Benno Nihom ook aardig in de kaart.

Door de vijfde nederlaag van het seizoen zakt ACV van plek 3 naar 4 in de Betnation Divisie, met 26 punten uit 15 duels. Koploper blijft Spakenburg, dat vanmiddag met 4-1 won van GVVV. De 'blauwen' hebben 37 punten uit 15 wedstrijden. De Treffers volgt op zeven punten en op plek 3 staat nu Quick Boys. De club uit Katwijk heeft door de zege op Jong Sparta 29 uit 15.

Twee keer De Mooij

Nadat ACV eerst nog goed wegkwam bij een kopbal van Splinter de Mooij sloeg de aanvaller amper een minuut later toch toe. Uit een corner hoefde De Mooij niet eens te springen. Niemand van de thuisclub ging in duel en ook doelman Ramon Nijland verzuimde om in te grijpen: 0-1. Twaalf minuten later schoot De Mooij opnieuw raak. Ditmaal na een kapitale blunder van Nijland, die een diepe bal op zich prima inschatte maar zomaar in de voeten speelde van De Mooij: 0-2.

Stormpje gaat te snel liggen

ACV startte de tweede helft nog veelbelovend en was via Tapmahoe Sopacua dichtbij de aansluitingstreffer, maar AFC-doelman Gijs van Zetten redde. Het stormpje richting de goal van de Amsterdammers ging echter te snel liggen en pas in minuut 79 kreeg ACV de tweede serieuze doelkans. Giovanni Zwikstra, die na een paar weken blessureleed eindelijk weer een half uurtje mee kon doen, knalde de bal hard over. Vlak voor tijd werd de mee naar voren gestuurde Nande Wielink nog een keer nog een keer gevaarlijk, maar ook hij trof geen doel.

'Het lag niet aan de inzet'