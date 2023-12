WKE'16 onderuit na knotsgekke eerste helft tegen PKC'83

VOETBAL - Het duel tussen de woonwagenkampen van Emmen en Groningen leverde een waar spektakel op die uiteindelijk door PKC'83 werd gewonnen. Na ruim 27 minuten spelen was de eindstand al bereikt. Een beter WKE'16 verzuimde in de tweede helft gelijk te maken.

Door de nederlaag moet WKE'16 weer naar beneden kijken. Woonwagenkamp Emmen is nu negende in de 1e klasse J met 11 punten uit 10 duels. De Peizerweg Kring Combinatie heeft ook 11 punten, maar heeft een wedstrijd minder gespeeld en staat achtste. Beide ploegen hebben zes punten meer dan Hoogezand, dat laatste staat.

Spektakel

WKE'16 en PKC trakteerden het publiek op Sportpark Grote Geert op een knotsgek eerste half uur met vijf doelpunten. De gasten begonnen het best aan de wedstrijd en namen al snel een 0-2 voorsprong. Eerst maakte Simon Schreiber de 0-1 door de bal vanaf de rechterkant van het strafschopgebied binnen te schieten.

Een paar minuten later kwamen de gasten op 0-2 toen de thuisclub een corner slecht verwekte. Nick Berends schoot de bal, met een volley, onhoudbaar voor doelman Wim Kok binnen.

Slecht verdedigen, veel goals

Twee minuten later kon het thuispubliek eindelijk juichen. Dit keer kon de verdediging van PKC een corner niet goed verwerken en kon Brian Haak de 1-2 van vijf meter binnen schieten. Er was op dat moment nog geen kwartier gespeeld.

En beide ploegen gingen vrolijk verder met aanvallen. Dit keer was het weer de beurt aan de gasten. Rob Schokker kon, geheel vrijstaand, de 1-3 binnenkoppen. De verdediging van WKE gaf veel te veel ruimte weg.

In de 28ste minuut deed PKC overigens hetzelfde, namelijk niet verdedigen. Dit keer kon Djairo Fik de 2-3 van dichtbij, ongehinderd, binnen knikken. Vanaf dat moment besloten beide ploegen een adempauze te nemen. Tot aan de rust waren er nog nauwelijks kansen.

Geen treffers, wel kansen

In de tweede helft moest eerst doelman Kok handelend optreden. Even later was zijn PKC-collega bij de les op afstandsschoten van Lorenzo Hindriks en opnieuw Djairo Fik. Maar twee keer bracht Jos Broekmans goed redding.

De grootste kans in de tweede helft was voor invaller Devando Fik. Eerst kopte Henk Bakker op de paal. Broekmans probeerde, met een duik, tevergeefs de bal te keren en lag op de grond toen Fik de bal voor een leeg doel voor het intikken had. Maar Fik mist voor een leeg doel. De invaller schoot de bal, vanaf een paar meter, tegen de paal.