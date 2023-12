Vrouwen ACV naar winst, maar imponeren niet tegen Berkel

VOETBAL - De vrouwen van ACV namen het in de Topklasse op tegen laagvlieger Berkel en hielden de punten in eigen huis. In een weinig hoogstaande wedstrijd werd het 4-1.

Ondanks de duidelijke uitslag kon het spel van ACV trainer Freddy Bollegraaf niet tot grote tevredenheid stemmen. ''Natuurlijk zijn we blij met het resultaat, maar we kunnen veel beter. We waren duidelijk de bovenliggende partij, maar dit hadden we veel meer moeten laten zien.''

ACV nam de leiding al vroeg in de wedstrijd via Lisa Veldhuis. Berkel kwam vlak voor rust op gelijke hoogte nadat keepster Isabella Slump zich op een schot van afstand verkeek. In deze fase tot halverwege de tweede helft had ACV door kunnen drukken, maar liet Berkel onbedoeld veel te lang in leven. Nadat Pascalle Pomper, Marit de Groot en Dionne Keizer met een kopbal strak in de kruising het net wisten te vinden in de slotfase was de verdiende buit binnen.