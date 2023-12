DOS’46 boekt knappe uitzege bij Fortuna

KORFBAL - DOS'46 boekte bij Fortuna in Delft de tweede overwinning in de Korfbal League. Het team van trainer Henk Jan Mulder trok met 20-21 aan het langste eind.

"Ploegen winnen niet eenvoudig in Delft en dat hebben wij gemerkt. We kwamen al snel met 2-0 achter, maar herpakten ons daarna prima en namen het heft overtuigend in handen. Het bleef echt ontzettend spannend na de onderbreking en billenknijpen tot de laatste minuut, maar gelukkig staken Christian Dekkers en Eline van Veldhuisen bij ons in goede vorm en keren wij met de volle winst terug."