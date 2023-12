E&O/Hurry Up is mild voor hekkensluiter EHC

HANDBAL - In de Eredivisie was E&O/Hurry Up te gast bij rode lantaarndrager EHC. De ploeg van trainer Martin de Hoop wist het succes van een week geleden tegen Feyenoord een vervolg te geven: 27-35.

Over beide helften was E&O/Hurry Up met afstand de bovenliggende partij en dit kwam in de score overtuigend tot uitdrukking. Met name in de eerste helft nam Thijs Wittendorp de bezoekers op sleeptouw, waarmee de overwinning geen seconde in gevaar is geweest.

Trainer Martin de Hoop was tevreden met het eindresultaat, maar minder tevreden met het spel dat zijn ploeg liet zien. ''De overwinning is belangrijk, maar het rendement uit onze kansen lag gewoon te laag en dit moet absoluut beter. We hadden het verschil in de score veel duidelijker tot uitdrukking moeten brengen, maar het resultaat telt en dit pakte goed uit voor ons.''