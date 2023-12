Sudosa-Desto heeft het lastiger dan verwacht tegen Voltena, maar wint wel

VOLLEYBAL Na de wedstrijd afgelopen woensdag tegen VC Sneek (3-1 verlies) stond zaterdagavond het volgende duel alweer op de agenda. Sudosa-Desto - de nummer 6 op de ranglijst wint in de eigen Olympus Sporthal met 3-2 van Voltena. Maar de bezoekers uit Werkendam gaven zich niet zomaar gewonnen. Setstanden: 25-11, 25-18, 16-25, 19-25 en 15-10

Voorafgaand aan het duel, wist Sudosa-trainer Mark Afman niet of hij een beroep kon doen op een van zijn topspelers: Manon Torenbeek. Afgelopen woensdag, in de wedstrijd tegen VC Sneek, moest Torenbeek geblesseerd de zaal verlaten. Na een sprong landde de hoekspeler op een voet van een tegenstander en ging door dezelfde enkel als waar Torenbeek eerder dit seizoen en vorige seizoen- ook al last van had. Vanavond keek ze toe vanaf de bank.

Swingend Sudosa-Desto

Op basis van het verloop van de eerste set, zou Torenbeek de hele avond met de beentjes omhoog kunnen blijven zitten. Een swingend Sudosa had geen enkele moeite met het zoekende Voltena. Slordigheden aan de kant van bezoekers zorgde ervoor dat het vertrouwen bij de Assense ploeg verder groeide. Al snel werd de voorsprong uitgebouwd en tikte het scorebord zelfs 17-9 aan. Geen vuiltje aan de lucht, tot dusver. Voltena nummer 9 op de ranglijst van de Eredivisie - was overduidelijk niet opgewassen tegen de harde aanvallen vanuit midden. Onder meer Paula Boonstra, Lynn van Mill (oud-speler Voltena) en Eline Mosselaar zorgden met een paar rake klappen ervoor dat set 1 al snel werd gewonnen. Uiteindelijk was het Romee Veenstra die het bepaalde vanuit een serve: 25-11.

Voltena bijt van zich af

In set 2 werd Voltena wakker en beet van zich af. Spelverdeler van de bezoekende ploeg, Raisa Schoon tevens een van de beste beachvolleyballers in de wereld probeerde het vuur in het team aan te wakkeren. Na een paar handige balletjes en mooie scores leek Voltena dan ook grip te krijgen op de wedstrijd. Maar een energieke Lynn van Mill hield de thuisploeg bij de les. Het 23e punt kwam op basis van een mooie rally tot stand en weer was het Boonstra die met een harde knal de 24-18 op het bord zette. Setstand: 25-18.

Raisa Schoon plaaggeest

Set drie werd een totaal andere wedstrijd. Het waren de dames van Voltena die nieuwe energie vonden. En ze gaven flink gas. Wat heet: de score werd zelfs uitgebreid naar 6-18 in het voordeel van de bezoekers. Diezelfde Raisa Schoon nam de ploeg op sleeptouw. Met een paar handige punten op beslissende momenten en goede verdedigende blocks maakte ze het de Assense formatie ontzettend lastig. Setstand: 16-25.

Come back in de maak

De spanning was volledig terug. En dit was ook zichtbaar bij de Assenaren. Het begin van set 4 ging op en neer. Maar Voltena hield het momentum. Snel spel, handige balletjes, goed teamspel en knap verdedigingswerk zorgde voor grote problemen bij de thuisploeg. De set werd afgesloten met 25-16. En dat betekent een alles beslissende vijfde set.

Geloof weer terug

Sudosa-trainer Mark Afman probeerde het geloof weer terug in het team te krijgen. Het was billenknijpen voor iedereen die Sudosa een warm hart toe draagt. Set vijf was geven en nemen. Snelle voorsprongen werden net zo snel weer achterstanden. In de time-out wist trainer Afman zijn ploeg te raken. Het tij keerde. Het was nu de Assense volleybalclub die de boventoon voerde. Een ware teamprestatie met uitblinkers als Paula Boonstra, Lynn van Mill en Maureen van de Woude. Een paar snelle aanvallen zorgde ervoor dat de setstand naar 11-8 werd gebracht. En ze roken bloed, ze wilden meer. Uiteindelijk werd set vijf afgetekend: 15-10. En Manon Torenbeek kon de hele wedstrijd toekijken. Waarschijnlijk wel met gierende spanning in het lijf.

Top vijf in het vizier