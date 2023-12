LTC medekoploper na zege op Groningen en doelpuntrijke nederlaag Noordscheschut

VOETBAL - Door zelf met 0-5 te winnen bij laagvlieger vv Groningen en door de verrassende nederlaag van Noordscheschut op eigen veld tegen FC Lewenborg is LTC na speelronde 10 in de 2e klasse J medekoploper.

LTC pas na 65 minuten op stoom

LTC won dus met 0-5, maar die ruime zege kwam pas heel laat tot stand. In een matig duel opende de formatie uit Assen in minuut 67 de score via Marc Heerings, waarna Richard Mulder al snel de 0-2 maakte. Tien minuten voor tijd zorgde opnieuw Heerings voor de beslissing. Door een eigen goal en de tweede van Mulder eindigde het duel dus in 0-5.