Veenhuizen pakt koppositie in 4D, Alcides en Bargeres blijven winnen en Zweerink nu alleen topschutter van Drenthe

VOETBAL - Veenhuizen was de grote winnaar van het weekend in de 4e klasse D. De Drentse club won op eigen veld met 2-0 van koploper HS'88 en passeerde en passant ook nog eens Niekerk op de ranglijst.

En dus zijn de blauwhemden, door treffers van Ruben van der Meulen en Albert Jan Moes, nu koploper in deze 4e klasse D. Veenhuizen heeft 23 punten uit 10 duels. Niekerk en HS'88 volgen met 22 uit 10.

MSC simpel langs buurman

In de 4e klasse A bleef MSC ongeslagen door op bezoek bij buurman SVN'69 met 0-3 te winnen. Door goals van Dave Everts (al na 3 minuten), Mart Jonkers en Yves Spruijt heeft de club uit Meppel nu 20 punten uit 8 wedstrijden. Steenwijk en Creil-Bant met respectievelijk 19 en 18 uit 9 volgen op de voet.

LEO stunt in 4F, Fit Boys sensationeel gelijk

LEO zorgde voor een daverende stunt in de 4e klasse F door met 1-4 te winnen in Stadskanaal tegen SJS, de nummer 2 in deze klasse. Sportclub Juliana Stadskanaal was bij een overwinning de nieuwe koploper geweest, maar werd volledig overrompeld door de Drentse bezoekers, die vorige week nog kansloos onderuit gingen tegen VAKO (0-5).

In deze 4e klasse F eindigde Wildervank - Fit Boys in een sensationele 4-4. De formatie uit Beilen stond halverweg met 1-3 voor, maar gaf die voorsprong na rust volledig uit handen. Wildervank ging erop en erover. In blessuretijd voorkwam Lars Hilberts, met zijn derde treffer van de middag, een nederlaag voor Fit Boys.

Hollandscheveld is koploper in deze klasse met 19 punten uit 9 duels. SJS heeft 18 uit 10 en op plek 3 staat Borger met 17 uit 8.

Alcides wint ook zevende wedstrijd

In de 5e klasse G won het Meppeler Alcides ook de zevende wedstrijd van het seizoen. Op het eigen kunstgras werd het 5-0 tegen hekkensluiter Nieuw Balinge. Topschutter Walid Belah scoorde zijn 11e en 12e goal van het seizoen. Ook Jorik Arends maakte er twee (zijn 9e en 10e), terwijl ook Ruben Zanting zijn goaltje meepikte voor de koploper.

Alcides heeft dus 21 punten en heeft nu 4 punten meer dan VCG en 5 meer dan Tiendeveen, die beide wel een duel meer hebben gespeeld.

Yorick Zweerink maakt er weer twee

De enige topschutter van Drenthe heet sinds gistermiddag Yorick Zweerink. De aanvaller van Bargeres deelde de afgelopen week de koppositie nog met CEC-spits Maurice Kampman, maar die ontbrak gisteren bij het duel van zijn club tegen SC Angelslo (1-5 winst). Zweerink was er wel bij Bargeres en scoorde tweemaal tegen de nummer 3 in de 5e klasse F: Damacota. Het duel eindigde in 4-1. Naast Zweerink waren ook Rob van de Graaff en Casper Dorgelo trefzeker.

Door de 4-1 zege heeft Bargeres nog altijd de perfecte score dit seizoen: 8 duels gespeeld en 24 punten. Overigens bezet de Emmer club nog wel de tweede plaats, want CEC is koploper met 27 uit 10.

CEC kwam overigens op achterstand bij SC Angelslo door een treffer van Yoran Reinderink. De bezoekers kwamen na rust sterk terug en via twee goals van Robin Bazuin werd het 1-2. De maker van de 1-0 kreeg vervolgens direct rood, waarna het verzet van Angelslo was gebroken. Via Sander de Graaf, Ruben Kuipers en Bryan van den Brug werd het 1-5.