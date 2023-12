'Gênante' nederlaag Alcides tegen FC Burgum

VOETBAL - Alcides verzuimde vanmiddag om afstand te nemen van de onderste plaatsen in de 1e klasse I. In eigen huis was FC Burgum met 0-5 te sterk.

Door de nederlaag blijven de Meppelers in degradatiezorgen. De ploeg van trainer Bülent Akar staat nu elfde met 6 punten uit 8 duels en heeft alleen Marum en LSC 1890 onder zich.

Dramatisch begin

De thuisclub begon slecht aan de wedstrijd. Na amper acht minuten spelen kwamen de gasten op 0-1. Een verre inworp werd slecht verwerkt door de verdediging van Alcides en Remco Bouius kon de bal van dichtbij binnen werken.

Negen minuten later was het weer raak. En weer was Bouius bij de treffer betrokken. Dit keer gaf de aanvaller de assist. Aine Dusabe verwerkte de bal slecht, waarna Steffen Kempe, makkelijk, de 0-2 achter doelman Xander Jager kon binnenschieten.

Het duurde tot 25ste minuut voordat de Meppelers gevaarlijk werden. Aanvoerder Ryan Luykcx zag zijn schot, met enige moeite, door doelman Arjen Tolman gekeerd worden.

Voor rust al beslist

Meer kansen kreeg de thuisclub in de eerste helft niet, terwijl de Friezen geen strobreed in de weg werd gelegd en nog voor rust uitliepen naar 0-4. Eerst scoorde Roeland Rusticus uit een vrije trap, die ongelukkig via de rug van doelman Jager in het doel belandde. Op slag van rust bepaalde Yorn Sikkink de ruststand op 0-4 en weer zag de verdediging van Alcides er niet goed uit.

De eerste kans na rust was voor de Meppelers. Trainer Akar had twee wissels doorgevoerd en één van die wissels, Sebas van der Haan, zag zijn inzet door Tolman gekeerd worden. Ook de rebound was niet aan de Meppelers besteed.

De eerste kans aan de andere kant leverde wel weer een treffer op. Dit keer kon Thomas Pruis zijn naam op het wedstrijdformulier bijschrijven. De middenvelder kon, ongehinderd, de 0-5 van dichtbij binnen tikken.

Gênant