Uitslagen zondag- en weekendvoetbal

VOETBAL - Er stond weer een volledige competitieronde voor de amateurvoetballers op het programma. De meeste wedstrijden konden wel doorgaan, ook omdat de sneeuw pas later deze dag in onze provincie komt.

Onze Club

De camera's van Onze Club stonden vanmiddag onder meer in Meppel. In de 1e klasse I ontving Alcides FC Burgum. De thuisploeg verloor ruim met 0-5 van de Friezen. Daarmee blijft de ploeg uit Meppel in degradatiezorgen verkeren.