Zuidwolde incasseert tienklapper bij Bon Boys: 'Na elke goal pakten ze zelf de bal uit het net'

VOETBAL - VV Zuidwolde kent een moeilijk seizoen in de Tweede Klasse H, maar vanmiddag tegen koploper Bon Boys ging het wel erg goed mis. In Haaksbergen won de thuisploeg met maar liefst 10-0. " Gek genoeg is de sfeer nog wel erg gezellig", aldus speler Mathijs Steenbergen.

Waar lag het nou aan? "We hadden wind tegen", grapt Steenbergen. "Nou, als je er met 10-0 afgaat is dat wel pijnlijk. Maar Bon Boys was wel erg gretig. Ze haalden de bal er na elk doelpunt er heel snel uit. Niets dan lof voor hun. We zijn geen moment in de wedstrijd geweest."

Grote man bij koploper Bon boys was Just Leferink met drie treffers. Volgende week treft de formatie uit Haaksbergen Germanicus. De ploeg van trainer Jan Wielink, die aan het einde van het seizoen moet vertrekken bij de Coevorder club, kwam vanmiddag niet in actie want het duel tegen SC Erica werd afgelast.

Stand