Ongeslagen aan kop en toch gaat Germanicus op zoek naar een nieuwe trainer: 'Ik snap er niets van'

VOETBAL - Acht duels gespeeld en 22 punten. Er staat dit seizoen voorlopig geen maat op Germanicus in de zondag 2e klasse H. Samen met Bon Boys lijkt de formatie uit Coevorden te gaan vechten voor de titel. Toch besloot de Drentse club afgelopen week om na dit seizoen te breken met trainer Jan Wielink.

"Ik was wel verrast ja", erkent Wielink. "Na de degradatie van afgelopen seizoen gaat het uitstekend. We voetballen goed, pakken veel punten en doen dat ook nog eens heel bewust met allemaal eigen jongens. Maar de club wil iets anders. Dat mag uiteraard, al snap ik er niets van en datzelfde geldt voor veel supporters en de meeste spelers en natuurlijk zullen er heus wel één of twee spelers blij zijn dat ik wegga. Het is ook niet zo dat de spelers zijn gekend, maar ook dat hoeft natuurlijk niet."

'We nemen een gecalculeerd risico'

Het bestuur van Germanicus kwam op de eigen website met tekst en uitleg:

Germanicus heeft na grondig intern overleg besloten trainer Jan Wielink na twee jaar niet te verlengen. Ondanks de uitstekende resultaten, Germanicus staat ongeslagen bovenaan in de competitie, wil het bestuur met het oog op de lange termijn een andere technische weg inslaan en is van mening dat daar een bepaald type trainer bij hoort. Never change a winning team, toch nemen we deze keer een gecalculeerd risico om dit wel te doen.



De komende periode gaat de technische commissie actief op zoek naar de gewenste invulling die matched met het uitgeschreven profiel. We hopen zo spoedig mogelijk de juiste trainer te vinden die naadloos aansluit bij het ambitieuze profiel.

'Zelfs in de vierde klasse zie ik regelmatig een camera langs de lijn'

Wielink weet wat voor trainer Germanicus zoekt. "Een moderne trainer. Ik ben kennelijk ouderwets. Ik ben 61 jaar, werk al jaren in het amateurvoetbal (bij vv Hoogeveen, Dalen, HODO, VKW en Raptim), maar ik voel weinig behoefte om zo'n camera langs het veld te zetten en dan op maandag of dinsdag met de spelers beelden te bekijken. Ik zie het tegenwoordig zelfs bij vierdeklassers. Wat een onzin. Uit onderzoek is gebleken dat de winstkans met iets meer dan 1 procent stijgt. Het zal dus allemaal wel."

'Ik ben er nog niet klaar mee'