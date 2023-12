Missers en blunders, maar ook veel goals in Onze Club: Kijk nu aflevering 13

In de zaterdag 3e klasse D liet FC Meppel bij buurman Vitesse'63 zien waarom het dit seizoen titelkandidaat nummer 1 is en in de zondag 2e klasse I had Rolder Boys de koppositie kunnen grijpen, maar ondanks uren vrijwilligerswerk om het hoofdveld speelklaar te krijgen wisten de Boys middenmoter Stadskanaal niet te verslaan.