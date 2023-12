Rolder Boys verzuimt vakwerk 'grasmeester' te belonen: 2-2 tegen Stadskanaal

VOETBAL - Rolder Boys zit - na de onterechte thuisnederlaag in de openingswedstrijd tegen GOMOS - in de winnende flow en dus wilde de zondagtweedeklasser absoluut voetballen vanmiddag en uiteraard op het 'echte' gras op Sportpark Boerbos. En dus werd er de afgelopen dagen met man en macht gewerkt om het fraaie hoofdveld zo optimaal mogelijk te prepareren. Met succes.

Slechts drie van de zes duels in de 2e klasse I vonden doorgang en daarbij dus ook het duel van Rolder Boys tegen Stadskanaal, een middenmoter in deze klasse.

Jansen scoort vroeg, Geerlings voorkomt erger

De Boys van trainer Rick Slor startten sterk en kwamen al snel op voorsprong via Sander Jansen, die zich wel erg gemakkelijk vrij mocht kappen in de zestien en met zijn 'zwakke' rechterbeen Stadskanaal-doelman Royce Geerlings passeerde. Die doelman groeide in het vervolg van de eerste helft uit tot de grootste 'sta-in-de-weg' voor de thuisclub. De zoon van de verzorger van Rolder Boys redde knap op inzetten van Per Kirchhoff en Siemen Krikke én keek een snoeihard schot van de eerste net langs de paal.

Enorme ruimtes op het middenveld

Maar ondanks de kansen op de 2-0 werd het spel van Rolder Boys steeds onsamenhangender en werden de ruimtes - zeker op het middenveld - groter en groter. Logischerwijs kwam de thuisclub daardoor minder goed in de duels en daar wist Stadskanaal van te profiteren. Dat gebeurde in de tweede helft. Na twee waarschuwingen lag de derde poging in de touwen. Spreekwoordelijk dan, want de inzet van de rappe Wessel Klijnstra ging op gruwelijk schlemielige wijze door de benen van doelman Raimo Benjamins. Tergend langzaam rolde de bal over de doellijn: 1-1.

Alle kanten op

Het werd daarna een duel die alle kanten op kon gaan. Rolder Boys leek zo'n tien minuten voor tijd toch nog de volle buit te pakken toen Geerlings zijn minste moment van de wedstrijd kende op een schot van Krikke, maar amper een minuut later werd het alweer gelijk. Sten Vos was de maker, na een ongelukkige doorkopbal van Dennis Takens. Overigens was de controle en de afronding van de nummer 7 van SC Stadskanaal wel erg fraai.

In blessuretijd dacht Rolder Boys alsnog te kunnen profiteren van het gelijkspel van medekoploper Roden, maar de inzet van Krikke (die weliswaar over de doellijn was) werd teruggedraaid wegens vermeend buitenspel.

Stand