Geen verjaardag en dus scoort Pierhagen weer, Peize wint topper en eerste puntenverlies voor Smilde'94

VOETBAL - In de 3e klasse B van het zondagvoetbal deed vv Peize uitstekende zaken in de strijd om het kampioenschap, al duurt het seizoen uiteraard nog lang. Maar de blauwhemden wonnen op eigen veld van concurrent Groninger Boys en zagen een andere kandidaat, Muntendam, met liefst 6-0 onderuit gaan in Zeijen.

Door de 2-0 zege van Peize, dankzij treffers van Ivar Cats en Kelvin Wekema, heeft de Drentse club beide Groninger clubs achterhaalt in de stand. Peize, Groninger Boys en Muntendam hebben 17 punten, al deed Peize daar slechts zeven duels over, de twee andere clubs tien.

Raptim blijft ongeslagen

In de 3e klasse C, waar SV Pesse nog steeds koploper is (ondanks het 1-1 gelijkspel van gisteren tegen Ruinen), bleef Raptim ook na de achtste wedstrijd ongeslagen. De formatie van trainer Bert Doldersum versloeg Beilen met 0-3. Pesse heeft 22 punten uit 10 duels, terwijl Raptim er 20 uit 8 heeft.

Eerste averij voor Smilde'94

In de 4e klasse A verspeelde koploper Smilde'94 voor het eerst dit seizoen punten. Op eigen veld, tegen laagvlieger VWC uit Munnekeburen, werd het 3-3. Door treffers van Silvan ten Cate en Sander Huiskes leek er geen vuiltje aan de lucht voor Smilde'94, maar diep in de tweede helft dreigde het helemaal mis te gaan.

In een tijdsbestek van nog amper vijf minuten scoorde VWC drie keer. Jordi Krikke zorgde met twee treffers, in minuut 83 en 85, voor de 2-2. Amper twee minuten na de gelijkmaker bracht Herbert Jager de bezoekers zelfs op voorsprong. Ingmar Kok zorgde in blessuretijd toch nog voor een beetje opluchting bij de thuisclub, die nu 19 punten uit 7 duels heeft. Thor staat tweede met 16 uit 9 en Havelte is de nummer 3 in de 4e klasse A, met 15 uit 7.

Pierhagen schiet BEW langs Hoogersmilde

Vorige week liet hij verstek gaan in de derby tegen Old Forward (1-2 winst) vanwege de verjaardag van zijn moeder, maar gisteren was Soul Pierhagen 'gewoon' weer basisspeler bij BEW. Al snel beloonde hij het vertrouwen van zijn trainer (Harmen Woudenberg) in de topper tegen SV Hoogersmilde. Pierhagen scoorde in de 19e minuut zijn tiende goal van het seizoen en die bleek uiteindelijk ook de winnende te zijn.

Door de zege van BEW blijft de formatie uit Vledder ongeslagen koploper in de 5e klasse A met 25 punten uit 9 duels. Balkbrug staat 2e, met 21 uit 9 en SV Hoogersmilde staat met 19 uit 9 op plek 3.

Uineken gidst Witteveense Boys langs Roswinkel

In de 5e klasse D is DSC'65 nog steeds de koploper, ondanks dat het duel bij Buinerveen dit weekend werd afgelast. Achtervolger GKC had een vrij weekend en kon dus geen aanval plaatsen. De nummers 3 en 4, Witteveense Boys en SVBC, wonnen wel en staan nu beide drie punten onder de koploper.