Zijspanbakkenist Ilse de Haas breekt met Päivärinta en kiest voor 'WK-pauze'

MOTORSPORT - Na drie seizoenen komt er een einde aan de samenwerking tussen bakkenist Ilse de Haas (28) uit Grolloo en vijfvoudig wereldkampioen bij de zijspannen Pekka Päivärinta (53) uit Finland. Het duo eindigde dit seizoen op de zesde plaats in de eindstand van het WK.

De Haas kiest ervoor om zich meer te focussen op haar werk bij de gemeente Oldambt. Wel blijft ze met haar vader Bally de Haas met het klassieke span wedstrijden rijden. Ook staat ze ervoor open om af en toe in te vallen.

"Op mijn werk staan veel veranderingen te gebeuren. Het is fijn dat ik me daar nu in alle rust op kan richten", reageert De Haas.

Terugkeer

Bang dat ze daarmee voorgoed uit de sport verdwijnt is ze niet. "In het verleden ben ik er ook al eens tussenuit weggeweest op het WK. Toen heb ik twee seizoenen zelf gereden. Daarna ben ik als bakkenist weer teruggekeerd in de strijd om de wereldtitel."

De Haas en Päivärinta reden drie seizoenen samen. In hun eerste seizoen in het WK eindigden ze als derde in de eindstand. Päivärinta gaat volgend seizoen verder met de Engelsman Adam Christie als bakkenist.

Bennie Streuer