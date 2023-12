Lees terug: FC Emmen verspeelt voorsprong en verliest in Eindhoven: 3-2

'48 - Eerste kansen na rust voor Eindhoven

De eerste kans in de tweede helft is voor de thuisploeg. Het schot is van Farouq Limouri, maar de bal wordt geblokt door Julius Dirksen. Daarna is er nog een schotje van Sven Simons, maar dat gaat over. FC Eindhoven begint in elk geval met pit aan de tweede helft.