Hollandscheveld en familie apetrots op Cambuur-topscorer Milan Smit

HODO

De oudere broer van Smit, Jorn (23), speelt bij HODO in Hollandscheveld. We zoeken hem op tijdens de wedstrijd tegen vv Dwingeloo in de derde klasse van het zondagvoetbal. Langs de kant staan vader John en opa Henk. Net als Jorn speelden ook zij jarenlang in het eerste van HODO.

"Het begon al van jongs af aan. Hij was altijd met de bal bezig en nu zie je maar weer waar dat toe leidt", trapt Jorn af. "Ik had die ambitie ook, maar toen kwam de gezelligheid om de hoek en dan weet je wel vaak hoe het gaat."

"Ik was ook iedere zondag bij HODO te vinden", gaat Milan verder. "Mijn broer zat ook al redelijk vroeg in het eerste. En al speelde er niemand van onze familie dan was ik er ook altijd. Dat was eigenlijk altijd wel iets 'standaards' op de zondag.

'Gigantisch mooi'

En de prestaties van Milan bij SC Cambuur worden volgens vader John ook met trots gevolgd door de HODO-aanhang.

"Ik merk gewoon dat mensen die nooit voetbal volgden, die gaan het nu ineens wel volgen door zo'n jongen uit het dorp. Dat is natuurlijk wel gigantisch mooi. Je ziet ook dat bij thuiswedstrijden vaak mensen uit Hollandscheveld komen kijken. En die komen maar voor één ding"

En ook Milan geniet van de betrokkenheid van zijn geboortedorp.

"Tuurlijk zijn er veel mooie woorden die ik hoor, nu het goed gaat. Het is ook mooi dat ze het allemaal van heel dichtbij meekrijgen en komen kijken. Dat is het mooiste dat er is"

Carrière

Milan zelf speelde niet lang in Hollandscheveld. Hij maakte op z'n zevende al de overstap naar FC Emmen om na een half jaar alweer te verkassen naar de jeugd van SC Heerenveen. Na zes seizoenen in Friesland volgde de overstap naar de jeugd van FC Twente waar hij ook nog drie jaar speelde.

"Bij Milan ging het tot z'n vijftiende heel goed en toen kwam de groei even om de hoek kijken. Toen heeft hij wat mindere jaren gehad. Maar het stoïcijnse dat hij toen aan de dag legde, was gewoon mooi. Want hij bleef maar doorgaan. Dan haken veel mensen af denk ik, dus mentaal zit het wel goed", vertelt vader John.

"Toen leek het even dat het over zou zijn, maar toen pikte Cambuur hem op. Dat was ook echt zijn laatste kans en je ziet nu wat ervan komt."

Trots

Zowel broer Jorn als vader John zijn 'grenzeloos' trots. En dat geldt ook voor opa Henk. Cambuur is al acht wedstrijden op rij ongeslagen en staat zesde in de Keuken Kampioen Divisie. En de teller bij Milan staat dus op twaalf goals.

"Ik hoop dat we met Cambuur lekker bovenin blijven meedraaien en stiekem hoop ik op promotie", zegt Milan. "En zelf wil ik natuurlijk m'n goals blijven maken en belangrijk zijn."

"Hij zit goed in elkaar, op alle vlakken", gaat trainer De Jong verder. "Dus er zal straks een keer een club komen. AZ ofzi dat soort clubs, daar zou hij zeker goed passen. De ze jongen heeft gewoon iets. Maar dat zien de scouts ook wel. Dat hoef ik ze niet te vertellen."

Jorn beslist wedstrijd

En genetisch gezien wordt de link tussen de broers in de loop van de wedstrijd in Dwingeloo ook duidelijk. Want Jorn beslist de wedstrijd: en zo wint HODO met 1-0 van Dwingeloo.