Organisatie NK veldrijden Hoogeveen belooft spectaculair parcours rond Nijstad

VELDRIJDEN - In het recreatiegebied rondom Paviljoen Nijstad in Hoogeveen zijn op 13 en 14 januari de Nederlandse kampioenschappen veldrijden. Meer dan 500 renners zullen daar strijden om twaalf verschillende rood-wit-blauwe truien. En speciaal voor deze gelegenheid wordt een opvallend parcours aangelegd.

"Dit is heel bijzonder en spectaculair', reageert Rudi Nagengast namens de organiserende Wielersportvereniging De Peddelaars uit Hoogeveen. "Ze komen het strand af en dan rijden ze hier zo het terras van Paviljoen Nijstad op. En de VIPS zitten hier niet in een tent, maar in een fijn restaurant."

Parcours

Daarnaast komen de renners onderweg over een schuine wand en zijn er zandstroken langs het strand en flink wat pittige klimmetjes over de aardewallen die in het gebied liggen. Ook komen er springbalken en twee bruggen in het parcours dat al met al bijna 2800 meter lang is.

Herkansing

Nadat wielersportvereniging De Peddelaars in 2018 het NK voor de jeugd in Hoogeveen organiseerde, was het de bedoeling dat in 2021 het grote NK al zou volgen. Maar corona gooide toen roet in het eten. Begin volgend jaar mag de club dus in de herkansing.