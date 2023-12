FC Emmen op historische plek op jacht naar eerherstel

Zonder Landu en Smeets

FC Emmen moet het in Eindhoven stellen zonder Chardi Landu en waarschijnlijk ook Jorrit Smeets. Die laatste kreeg vorige week tegen Willem II de voorkeur boven jubilaris Lucas Bernadou (die in Tilburg voor de 100e keer in het shirt van de Drentse club speelde), maar viel in de tweede helft geblesseerd uit en trainde nagenoeg de hele week apart. Toch wilde de kersverse opa Fred Grim de hoop op een wonderbaarlijk snel herstel bij zijn middenvelder, in de laatste 24 uur, niet uitsluiten.

De verwachting is dat Grim in Eindhoven weer start met Bernadou naast Vlak op het middenveld. Dat zijn trouwens twee spelers die er ook bij waren op die gedenkwaardige dag in april vorig jaar. Dat geldt ook voor Rui Mendes, Jeff Hardeveld en Lorenzo Burnet. Wie van de laatste twee vanavond zal starten als linksback is een vraagteken. Grim maakte zoals gebruikelijk de opstelling niet bekend.

Julius Dirksen: 'Hiervoor kwam ik naar FC Emmen'

Iemand die 100 procent zeker is van een basisplaats vanavond is Julius Dirksen. De 20-jarige centrale verdediger is bezig aan een prima seizoen. "Ik ben tevreden tot nu toe. Het gaat lekker, maar er is zeker ook nog voldoende ruimte voor verbetering", laat de Amersfoorter weten. "Maar hiervoor kwam ik, nu bijna twee jaar geleden, van Ajax naar FC Emmen. Mezelf ontwikkelen, een vaste waarde worden en dan het liefst op mijn favoriete plek."

Die favoriete plek is dus centraal achterin. "Het is heel prettig dat ik me daar nu echt op kan focussen. Dat was bij in de eerste periode natuurlijk wel anders. Toen speelde ik ook veel als linksback, als ik al speelde."