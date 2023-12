Onwel geraakte MSC-scheidsrechter Steenhuisen overleden

Op 66-jarige leeftijd is Frank Steenhuisen, verenigingsscheidsrechter van MSC uit Meppel, vandaag overleden. Steenhuisen werd zaterdag 18 november onwel tijdens het fluiten van een jeugdwedstrijd van MSC. Na een onzekere periode in het Isala ziekenhuis in Zwolle is de vrijwilliger vandaag overleden.