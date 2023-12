Hartono bij laatste vier op ITF-toernooi Dubai

TENNIS - Arianne Hartono uit Meppel is doorgedrongen tot de halve finales op het ITF-toernooi in Dubai. De Meppelse won met 7-6, 6-3 in de kwartfinale van de Russin Ksenia Zajtseva.

Het was al even geleden dat Hartono tot de laatste vier reikte op een toernooi. Begin augustus lukte dit nog op een ITF-toernooi in Groot-Brittannië. ITF-toernooien zijn, na de WTA, de hoogste wedstrijden in het vrouwentennis.