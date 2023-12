Luister hier live naar FC Eindhoven - FC Emmen

Het Jan Louwers Stadion is vanavond het decor voor de ontmoeting tussen de nummers 12 en 3 van de Keuken Kampioen Divisie. Verschil tussen Eindhoven en Emmen is negen punten, nadat de thuisclub de laatste weken in een vrije val is geraakt. In de laatste zes wedstrijden werd er niet één keer gewonnen.