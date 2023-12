Dramatische avond FC Emmen in Eindhoven: Drentse ploeg geeft het helemaal weg in slotminuten

VOETBAL - Wat een dramatische avond beleefde FC Emmen in Eindhoven. Uitgerekend op de plek waar de Drentse club ruim anderhalf jaar geleden historie schreef (ondanks een 1-0 nederlaag werd FC Emmen daar voor het eerst kampioen), ging het vanavond op uiterst pijnlijke wijze onderuit. FC Emmen stond heel lang met 2-1 voor, maar gaf het in de absolute slotfase volledig weg. Mawouna Amevor en Ozan Kokcü dompelden Emmen in diepe mineur: 3-2.

Door de nederlaag verspeelde Emmen, niet voor het eerst dit seizoen, een geweldige kans om dichterbij de koploper te kruipen. Willem II kwam namelijk niet verder dan een gelijkspel bij ADO Den Haag, maar staat nu wel zeven punten los van Emmen. Nummer 2, Roda JC, profiteerde wel door met 2-1 te winnen van Jong PSV. De formatie uit Kerkrade heeft nu drie punten meer dan Emmen. FC Emmen staat derde met nog altijd 32 punten, Roda heeft 35 en Willem II komt op 39.

Kwartet geblesseerden

FC Emmen moest het in het Jan Louwers Stadion stellen zonder een kwartet geblesseerden: Jorrit Smeets, Chardi Landu, Michaël Heylen en Desley Ubbink. Daarom startte Fred Grim met Mike te Wierik centraal achterin en Robin Schouten als rechtsback. Ben Scholte nam voorin de plek in van Desley Ubbink en op het middenveld kreeg Lucas Bernadou logischerwijs weer een basisplek.

Ondanks de vele wijzigingen startte FC Emmen voortvarend en al na acht minuten schoot Piotr Parzyszek de bezoekers naar 0-1. De Poolse spits, die zijn zesde goal van het seizoen maakte, deed het fraai (met links) vanaf zo'n zestien meter.

Waar Eindhoven zeer gesloten startte koos het na de openingstreffer wat meer voor de aanval en dat werd beloond. Een voorzet die wel erg gemakkelijk mocht worden gegeven door Evan Rottier werd binnen gekopt door de kleinste man van het veld: Ozan Kokcü.

Prachtige goal

De reactie van Emmen op die gelijkmaker kwam zo'n tien minuten later. Een heerlijke (zaalvoetbal) combinatie over vier schijven (Mendes, Bernadou, Vlak en El Messaoudi) werd door Ahmed El Messaoudi heerlijk afgerond: 1-2.

Daarna leek Jan Hoekstra uit te groeien tot de man of the match. Voor rust pareerde de keeper uit Eexterveen twee keer prachtig op inzetten van David Garden en in de tweede helft voorkwam hij de 2-2 van invaller Joey Sleegers, al had met name Rui Mendes daarvoor het duel al in het slot moeten gooien. De Portugese aanvaller, die allesbehalve in een grote vorm steekt, miste echter oog in oog met Brondeel: Mendes schoot over.

De beste man aan Emmen-zijde, El Messaoudi, had daarvoor Brondeel overigens al bijna op een derde tegentreffer getrakteerd door een bal vanaf de middellijn richting de goal van Eindhoven te schieten, maar de doelman van de thuisclub kon er nog net zijn vingertoppen tegenaan krijgen.

Helemaal mis