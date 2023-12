Fred Grim: 'Haal die voorzet eruit en pak nou gewoon een man op'

VOETBAL - Niet voor het eerst zag FC Emmen in de absolute slotfase een driepunter verdampen. Na decepties bij Cambuur (van 0-2 naar 2-2), ADO Den Haag (van 2-0 naar 2-3) ging het vanavond in het Jan Louwers Stadion voor de derde keer gruwelijk mis. "Met die 2-2 was ik al niet gelukkig, maar die 3-2 was helemaal erg."

"We liepen in de slotfase te ver terug. Je weet dat zij lange ballen gaan spelen en extra mensen in de voorhoede gooien. Dan moet je meedogenlozer zijn, maar vooral gewoon voorzetten eruit halen en een man oppakken in de zestien. Dat deden wij niet goed. Overigens lagen er na rust voldoende omschakelingsmomenten waarin we de derde hadden kunnen maken. De grootste kans was voor Rui Mendes, maar ik wil liever niet over individuen praten."

Grim vond overigens niet dat de late wissel (Kieftenbeld voor Bernadou) debet was aan het resultaat. "Want op het moment dat ik Kieftenbeld bracht hadden zijn al een extra spits gebracht en Amevor naar voren gestuurd."

'Tot hier en niet verder'