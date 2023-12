Ongeloof en frustratie bij FC Emmen na verlies in Eindhoven: 'Dit mag nooit gebeuren'

Hoekstra: 'We geven gewoon de goals weg'

Jan Hoekstra keepte vrijwel foutloos gisteravond, redde Emmen tot drie keer toe geweldig in een één-op-één-situatie, maar kon niet voorkomen dat de Drentse club de vierde nederlaag van het seizoen leed. "Of we instorten? Dat idee heb ik niet, maar we geven de goals gewoon weg. Er is geen druk op de bal en er staan gewoon spelers enorm vrij in ons strafschopgebied. Dat mag gewoon niet gebeuren. Aan de andere kant laten wij, niet voor het eerst, kansen liggen om het duel op slot te gooien."