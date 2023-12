Bargeres verslaat CEC in kletsnatte topper

VOETBAL - De topper in de 5e klasse F tussen CEC en Bargeres werd een prooi voor Bargeres. De Emmenaren wonnen in Emmer-Compascuum met 0-1. Casper Dorgelo scoorde de enige treffer van de middag.

Door de overwinning heeft Bargeres nu evenveel punten als CEC, maar de ploeg van trainer Geert Aalderink heeft twee wedstrijden minder gespeeld dan CEC en is nu de nieuwe koploper in 5F. Bargeres heeft nog geen punt verloren dit seizoen en heeft na 9 wedstrijden 27 punten.

De wedstrijd begon nog droog, maar na een minuut of tien vielen de eerste druppels en trok de wind aan. Ondanks de moeilijke weersomstandigheden, boden de 22 spelers een boeiende topper. Beide ploegen kregen in de beginfase een paar kansen. De grootste kans was voor Bageres aanvaller Rob van de Graaff, maar CEC doelman Xander van Dijken bracht knap redding.

Doelpunt

Halverwege de eerste helft namen de gasten een 0-1 voorsprong. Eerst bracht Van Dijken weer redding op een poging van Van de Graaff. Maar in de rebound was Casper Dorgelo er als de kippen bij om de 0-1 binnen te schieten. Negen minuten voor rust hield Van Dijken Dorgelo van zijn tweede doelpunt af, zodat Bargeres, halverwege, met een minimaal verschil, de kleedkamer opzocht.

Vlak na rust kwam CEC bijna langszij. Roy Zuidema zag zijn schot op de buitenkant van de paal belanden. Maar veel meer kansen kreeg de thuisclub in de tweede helft niet.

Bargeres voetbalde iets makkelijker en kreeg, met de wind in de rug, de betere kansen in de tweede helft. Dorgelo was dichtbij zijn tweede van de middag, maar werd op het laatste moment de voet dwars gezet en Sander de Bruin zag zijn vrije trap, gedragen door de wind, op de lat belanden.

Eenvoudig overeind

CEC probeerde in de slotfase alles om de gelijkmaker te maken, maar de verdediging van Bargeres gaf geen krimp en bleef eenvoudig op de been. In de slotfase verzuimde Yorik Zweerink de 0-2 binnen te schieten, maar de overwinning van de gasten kwam niet meer in gevaar, zodat Bargeres ook na negen wedstrijden nog steeds geen punt heeft verloren en CEC heeft achterhaald.